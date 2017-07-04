Пентагон: Путин творит зло за границами России

Глава Минобороны США напомнил — Соединенные Штаты и НАТО готовы противостоять любой агрессии со стороны Российской Федерации.

Министр обороны США Джеймс Маттис выступил с речью, в которой без обиняков обвинил президента РФ Путина в том, что он «творит зло» за пределами границ Россс.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Путин бросил вызов всей международной системе, установленной после Второй Мировой войны. Маттис напомнил — Соединенные Штаты и НАТО готовы противостоять любой агрессии со стороны Москвы и еще раз призвал Кремль соблюдать международное право.

«Российский лидер совершает зло вне границ своей страны, и пока мы будем видеть эту агрессию, мы сделаем все, чтобы сдержать Москву. Надеемся, что Россия имеет достаточно уважения к своему народу, чтобы соблюдать нормы международного права и получить для них мир, на который мы все ожидаем «, — цитирует главу Пентагона агентство «Reuters».

Кроме того, Маттис, не забыл упомянуть и агрессию РФ против Украины, также вмешательство Путина в американские выборы.

Маттис также в очередной раз заверил союзников США по блоку НАТО, президент Трампа продолжает поддерживать военный союз, даже несмотря на то, что некоторые страны-члены блока не демонстрируют желания активно сотрудничать.