Управленец из райадминистрации Запорожья погряз в скандале с вывозом мусора

Точнее чиновник запачкался даже не в скандале, а в уголовном деле по ч.2 статьи 364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, между райадминистрацией Запорожья (все та же одиозная команда Буряка-«Запорожстали») и коммерческой фирмой был заключен договор на уборку и вывоз мусора. Стоимость данных работ составила более 1,2 миллиона гривен.

Чтобы получить на свои счета деньги, предприятие направило в райадминистрацию акты выполненных работ. Однако, как определила экспертиза, в официальные документы заранее внесли фиктивные сведения о предоставленных услугах. Так, включили дополнительные расходы на уборку мусора. Вследствие этого стоимость предоставленных услуг увеличилась на сумму 616 тысяч гривен, а объемы работ уменьшились.

Несмотря на липу в актах, заместитель председателя райадминистрации Запорожья подписал документы, а предприятие на основании их получило на свои счета более 1,2 миллиона гривен.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции предполагают, что в других райадминистрациях Запорожья действовала та же афера — проводятся мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов растраты бюджетных средств в других районах города.