Домой Новости Ушлый «агроном» спрятал на запорожском поле масштабные посевы наркорастений (ФОТО)

Ушлый «агроном» спрятал на запорожском поле масштабные посевы наркорастений (ФОТО)

От
Valeriy
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Благодаря оперативной работе полиция Бильмакского райотдела Нацполиции в Запорожской области выявила огромную плантацию конопли заботливо скрытую рачительным агрононом в поле, где произрастает кукуруза.

Полицейскими установлено, что житель Мариуполь Донецкой области, у которого в с. Черешневое Бильмаккого района находится дом и большой участок земли, длительное время занимается посевом и выращиванием конопли.

Сейчас по указанному факту продолжается досудебное расследование: плантация в 8 тысяч кустов конопли — это не хухры-мухр

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