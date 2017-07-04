Ушлый «агроном» спрятал на запорожском поле масштабные посевы наркорастений (ФОТО)

Благодаря оперативной работе полиция Бильмакского райотдела Нацполиции в Запорожской области выявила огромную плантацию конопли заботливо скрытую рачительным агрононом в поле, где произрастает кукуруза.

Полицейскими установлено, что житель Мариуполь Донецкой области, у которого в с. Черешневое Бильмаккого района находится дом и большой участок земли, длительное время занимается посевом и выращиванием конопли.

Сейчас по указанному факту продолжается досудебное расследование: плантация в 8 тысяч кустов конопли — это не хухры-мухр