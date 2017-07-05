Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 6 июля можно почитать о таких новостях

Точка зрения

В конце июня в Раде приняли изменения в бюджет-2017, увеличив финансирование на 27 миллиардов. О том, как распределили бюджетные средства, и почему на армию было выделено меньше, чем на мирный Минюст, читайте в традиционном обзоре эксперта «Верже» — ст. 4

Бизнес на детях

В Запорожье с каждым годом в парках и скверах становится все больше платных детских зон. Родители негодуют, поскольку им приходится еще на пороге дома продумать траекторию движения в обход «детского Лас-Вегаса». Журналист «Верже» разбиралась с тем, как в детский мир приходит бизнес, и как родителям справится с истерикой ребенка по поводу платных развлечений — ст. 6

Мастерство

При помощи иглы и лент на сумках ручной работы расцветают маки, ромашки, хризантемы. Запорожская рукодельница Маргарита Таран поведала журналисту «Верже» о новом hand-made тренде, секретах вышивки лентами и о том, как найти занятие по душе — ст. 12

Летом — не только на море

В самом сердце Карпат, заповеднике «Сколевские бескиды», расположились уникальные карпатские достопримечательности, которые по достоинству оценят все, без исключения туристы. Подробнее о том, что посмотреть в знаменитом заповеднике – в репортаже «Верже» — ст. 13

Мошенники на рынке недвижимости

С 2015 по 2017 год в Запорожской области было зарегистрировано 85 обращений граждан по поводу противоправных действий со стороны представителей агентств недвижимости. Журналист «Верже» разбиралась, как не попасть на удочку лже-риэлтора и не стать жертвой аферистов? — ст. 19