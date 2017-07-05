Встреча Путина и Трампа может пройти где-то …у туалета

Саммит «Большой двадцатки» состоится 7 и 8 июля в немецком Гамбурге, во время которого может состояться встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Трампа.

Ранее представители вашингтонской администрации подтвердили возможность такой встречи, особо подчеркивая, что встрече не будет придан официальный статус и пройдет она «на полях» (в кулуарах) саммита.

Известный российский политический аналитик Андрей Пионтковский, находящийся в вынужденной политической эмиграции в США, в колонке, как пишет Русский Монитор, анализирует обстоятельства предстоящего события и объясняет, что значит выражение «в кулуарах» применительно к текущей политической ситуации.

В частности, известный эксперт рассказал о том, что в Вашингтоне по поводу формата предстоящей встречи разворачивается настоящая борьба. При этом, практически весь истеблишмент относится к президенту РФ крайне негативно.

В частности, по словам Пионтковского, такие ключевые фигуры в трамповской администрации, как министр обороны Мэттис и советник Трампа по нацбезопасности Макмастер, категорически выступают против официальной встречи.

Подобная внутриполитическая ситуация в самих США, диктует 45 президенту этой страны единственное решение «сдать своего любимого Путина», не идя ни на какие компромиссы с ним, — утверждает эксперт.

Поэтому, как иронизирует Пионтковский, скорее всего «встреча в верхах» состоится где-то возле туалета. Примерно также, как это происходило во время последнего саммита G-20, когда Путину удалось переброситься парой слов с Обамой (прежним президентом США), где-то в коридоре.

Эксперт считает, что официальная встреча за столом переговоров могла бы укрепить пошатнувшие позиции диктатора, а беседа «в коридорчике», напротив, еще больше укрепила бы путинское окружение в уверенности, что Путин превратился в проблему, которую необходимо как-то решать. Поэтому, по мнению Пионтковского то, как Путин будет принят во время саммита — очень важно для него лично, так как среди так называемых путинских элит растут сомнения о том, что нынешний президент РФ в полной мере соответствует роли своего рода «интерфейса» в отношениях с Западом.

Его способность быть гарантом интересов российских толстосумов также вызывает в этих кругах все большие сомнения.