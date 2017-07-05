В «ДНР» у боевиков из России изымают документы, чтобы не дезертировали

На оккупированных территориях Донбасса продолжаются мероприятия российского оккупационного командования по изъятию личных документов контрактников, подтверждающих гражданство РФ.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, эти меры вызывают недовольство российских военнослужащих и наемников.

В частности, военнослужащие РФ 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ отказались сдавать личные документы, о чем командиром полка осуществлен доклад командующему корпуса.

Причина изъятия документов у россиян-контрактников проста: в рядах «армий ДНР» и «ЛНР» увеличилось число дезертиров из числа рядовых — граждан РФ, которые покидают позиции и уезжают с оружием к себе на родину.

Кроме того, возросло количество боевиков, которые подают рапорты на досрочное расторжение контрактов вследствие недовольства низким уровнем денежного обеспечения, задержкой жалованья, надуманными штрафами и пренебрежительным отношением к ним со стороны командиров.