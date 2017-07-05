В Запорожье водитель, устроивший аварию, дал стрекача

На днях на улице Чаривной в Шевченковском районе произошло ДТП при участии автомобилей Daewoo Matiz и DAF. К счастью, никто не пострадал, сообщает патрульная полиция Запорожья в Фейсбуке.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, пообщались с заявительницей, которая рассказала, что находилась дома, когда услышала, что у нее сработала сигнализация. Выйдя на улицу, она обнаружила, что автомобиль DAF врезался в припаркованную у подъезда машину. Водитель с места ДТП скрылся.

Через некоторое время стражи порядка совместно с отделом розыска и дознания нашли водителя, который скрылся с места ДТП. Во время общения с мужчиной инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на алкотестере отметил превышение установленной нормы и достиг 1,38 промилле.

На водителя составили административные материалы: протоколы по ч. 4 ст.122 (оставление места ДТП), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 4 ст.130 (управление в состоянии опьянения). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.