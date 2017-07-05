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Житель Запорожской области бросался под колеса авто для заработка

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user444
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В Мелитополе задержали мошенника, который зарабатывает оригинальным способом — на ДТП, в которых он участвует и провоцирует.

Напомним, как сообщалось ранее, в Мелитополе случилась авария, в которой пострадал мужчина — он бросился под маршрутку.

В районе автошколы нетрезвый мужчина подлез под колеса авто. Заметив подвох, водитель автобуса вызвал полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у «жертвы» легкие телесные повреждения, а правоохранители узнали разыскиваемого мошенника из Запорожья, который зарабатывает на ДТП.

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