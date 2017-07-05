Житель Запорожья застрелил из ружья знакомого на глазах его сына

Причиной ссоры, приведший к роковому выстрелу, стали деньги, которые якобы не заплатил арендатор хозяину дома.

Кошмарная история произошла в июле прошлого года на территории частного домовладения на ул. Сикорского (бывш. Куйбышева). Во время переезда потерпевшего на другое место жительства произошел конфликт. Владелец жилища отказался впускать в дом бывшего квартиранта, который хотел забрать свои вещи. Дескать, когда заплатишь деньги, тогда заберешь вещи.

Тогда мужчина попытался попасть в помещение через окно, но 40-летний хозяин дома выстрелил в него из охотничьего ружья. Это произошло на глазах у несовершеннолетнего сына жертвы. С огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости 36-летнего мужчину доставили в больницу, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Через несколько часов он скончался. К этому времени стрелка задержали, а с места происшествия изъяли зарегистрированное на него охотничье ружье.

На днях Шевченковский райсуд Запорожья признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Но, как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, гособвинение внесло апелляционную жалобу, требуя максимального наказания в виде 15 лет лишения свободы. Подал жалобу и адвокат осужденного, считая, что наказание крайне суровое.