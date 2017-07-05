Запорожские сироты остались без крова из-за урагана (ФОТО)

В Запорожской области случившийся шторм сотворил беду в детском доме семейного типа, сорвав крышу здания. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает директор благотворительного фонда «Дети Запорожья» Альберт Павлов.

«Ситуация SOS в детском доме семейного типа!

Вечером 1 июля ураганный ветер натворил беду у наших друзей из села Щербиновка Черкасской области. В детском доме семейного типа Сергея и Светланы Раевских практически полностью сорвало шиферную кровлю, намок и оторван утеплитель, разрушена детская площадка. В находящемся неподалеку доме, в котором проживают 5 бывших воспитанников психологических интернатов, разрушения не меньшие. Общая сумма ущерба — десятки тысяч гривен по каждому дому. Сейчас необходимо срочно закрыть разрушенную кровлю, а затем закупить и смонтировать новый утеплитель на стены.

Призываем всех неравнодушных людей оказать помощь детскому дому Сергея, а также домику для адаптации выпускников интернатов.

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Перечислить посильную помощь можно на карту Приватбанка — 5168 7423 4899 0098, Сергей Раевский. Также можно помочь через PayPal и другими способами — www.deti.zp.ua/donation Тел. Сергея — 093 959 65 88», — пишет глава фонда «Дети Запорожья».

Центр в Щербиновке — http://helpus.org.ua/show_article.php?a_id=520395