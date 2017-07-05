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Запорожский губернатор Брыль имел контакт с южнокорейскими коммерсантами

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Valeriy
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Политика облгосадминистрации состоит в том, чтобы на пути инвесторов не было никаких коррупционных и бюрократических преград.
Такая сентенция написана на страничке главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля.

По словам главы области, ему очень приятно, что такая известная компания — «GDC & SAMSUNG Engineering» из Южной Кореи — решила вкладывать средства в Запорожскую область.

«Мы имеем несколько весомых положительных примеров сотрудничества с крупными компаниями. Такими, как ООО СП «Нибулон» или ДТЭК. Наш регион готов к сотрудничеству с инвесторами разного уровня. Для этого объединены усилия всех департаментов ОГА. Также отдельно создан Агентство Регионального развития, отвечающее за направление инвестиций. Кроме того, Запорожский регион является одним из лидеров производства электроэнергии в Украине. Здесь работают гидроэлектростанция, атомная станция, а также проекты ветровой и солнечной энергетики. Поэтому выработка электроэнергии из отходов сельского хозяйства может стать дополнительным положительным примером развития отрасли».

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