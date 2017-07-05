Запорожцам рассказали о том, на что пойдут благотворительные деньги

В Запорожской области подвели итоги проведения телемарафона «Память» в 2017 году и распределили благотворительные средства, поступившие на счет.

В 2017 году в этой акции приняли участие 639 юридических и физических лиц. По итогам телемарафона поступило 1 млн. 91 тыс гривен. Кроме денежных средств на счет телемарафона для ветеранов поступили товары и продукты на общую сумму 36 тыс гривен.

Отметим, что во время телемарафона в прошлом году было собрано 1 млн 81 тыс грн. В этом году наибольшая сумма поступлений отмечена в Бердянске – 102763 гривен, в Заводском районе – 81500 гривен и в Мелитополе – 52798 гривен.

Так, Запорожская городская организация ветеранов получит 186 тыс грн, районные и городские организации ветеранов (кроме г. – 596 тыс грн, Запорожская городская организация инвалидов войны и Вооруженных сил – 20 тыс грн, Запорожский областной совет ветеранов – 65 тыс грн, Запорожский областной совет инвалидов войны и Вооруженных сил Украины – 15 тыс грн, общественная организация жертв нацистских – 3 тыс грн, Областное объединение Украинского союза ветеранов Афганистана – 9 тыс грн, Областной союз ветеранов пограничных – 6 тыс грн, общественная организация «Защита прав ветеранов-детей войны» – 6 тыс грн, Областной фонд милосердия и – 5 тыс грн, Областная организация Общества Красного Креста – 5 тыс грн, адресная помощь ветеранам АТО – 12 тыс грн, госпиталь ветеранов войны и госпитальное отделение Запорожской областной клинической – 85 тыс грн. Остаток средств будет находиться в резервном фонде телемарафона.

Напомним, по случаю празднования в 2017 году Дня памяти, примирения и Победы над нацизмом в Европе уже восемнадцатая год подряд проведен ежегодный телевизионный марафон «Память». Участниками телемарафона стали ветераны войны, коллективы предприятий, учреждений, организаций.