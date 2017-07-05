Из России вывезли рекордные 1,6 миллиарда долларов

С февраля месяца из России вывезли 1,6 млрд долларов. По данному показателю РФ оказалась на втором месте в мире после Китая (отток капитала из этой страны составил $ 4 миллиарда), при этом экономика Китая многократно превышает российскую, сообщает «Коммерсант».

Издание сообщает, что только за прошлую неделю, объем средств, изъятых из экономики России, превысил 83 миллиона долларов. Тем самым вывоз капитала достиг таких же рекордных темпов, как и в 2013 году.

Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. За эти годы фонды, ориентированные на Россию, за семь месяцев потеряли $ 2,47 млрд.

Отмечается, что одной из основных причин оттока является неоправданное сближение позиций США и России после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Привлекательность рублевых активов также снижает обострение корпоративного конфликта между Роснефтью и АФК «Система». МТС », — сказал глава инвестиционного отдела Райффайзен Капитал Владимир Веденеев.

В мае было сообщено, что чистый отток капитала из России в январе-апреле 2017 года увеличился в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом.