Севастопольского сепаратиста осудили в Украине за призыв присоединить Крым к России в 2011 году. Теперь по российским законам он не может найти в оккупированном россиянами Крыму работу из-за судимости.

В 2011 году основатель организации «Народный фронт „Севастополь—Крым—Россия“» Валерий Подъячий был осужден на три года условно. Такой приговор суд Крыма вынес ему по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».

В Симферополе активист Валерий Подъячий начал судиться с городской школой № 18 — заведение отказалось принять его на работу учителем. По российским законам в школу не может быть принят человек с судимостью, а у Подъячего она есть. Правда, Подъячий тогда был гражданином Украины, а потом стал предателем. Как говорится, камни с неба.