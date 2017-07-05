Наркоторговец из Запорожья проиграл спринтерский забег патрульному (ФОТО)

Попытка горожанина скрыться от сотрудников патрульной полиции окончилась провалом и возбуждением против него уголовного дела.

Происшествие приключилось с 40-летним запорожцем, когда он совершал утренний моцион на ул. Героев 93-й бригады, что в Хортицком районе Запорожья. На вопрос патрульных, типа: «Как дела? Чем занимаетесь?», горожанин бросился бежать, но спринтерский забег (уже не говорим о марафоне) оказался не его коньком.

После того, как беглец был «стреножен» у него изъяли 19 пластилиновых шариков, в которых лежали пакетики с кристалическим веществом белого цвета. Знатоки уверены, что это тяжелый наркотик — «метамфетамин».

Задержанного передали оперативникам Хортицкого райотдела, а вещество отправили на экспертизу.