Домой Новости Отдыхающие негодуют: запорожский курорт продает тень (ФОТО)

Отдыхающие негодуют: запорожский курорт продает тень (ФОТО)

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user444
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На пляжах Бердянска появились курьезные, но, в то же время, возмутительные объявления с «продажей тени».

Как рассказали пользователи Фейсбук, где и появилось данное «предложение» на фото, хозяева зонтов и шезлонгов на пляже предлагают не только взять на прокат шезлонг за 10 грн в час, дельцы торгуют тенью.

Вдохновляет пояснение «от руки»: «без шезлонга, с человека». Пока неизвестно сколько же отдыхающих уже успели воспользоваться столь заманчивым предложением, подкупающим своей новизной, но количество негодующих бьет все рекорды.

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