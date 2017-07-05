Почему жители Запорожья скупают лекарства по дешевке

За три месяца по программе «Доступные лекарства» в Запорожье уже выписали около 65 тысяч рецептов для больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы.

Благодаря государственной программе, стартовавшей 1 апреля 2017 года, украинцы могут получить необходимые препараты без оплаты или с незначительной доплатой.

Чтобы получить лекарства, которые включены в программу, необходимо обратиться к семейному врачу по месту жительству и взять правильно выписанный рецепт с характерной красной печатью, где указано действующее вещество, а не коммерческое название препарата.

Срок действия рецепта — 30 дней. Без оплаты или с возмещением стоимости предоставляются лекарства исключительно по этим специальным рецептам. Для получения лекарственных препаратов для детей, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы, родители могут обратиться к участковому педиатру.

Получить лекарства возможно в аптеках, которые подписали договор с местными органами власти и стали участниками программы. К ним относятся аптеки КП «Примула»; КП «Аптечне об’єднання «Фармація»; ТОВ «Аптеки Доктор Мом»; ПРАТ «Аптеки Запоріжжя»; ТОВ «Аптека №226»; ТОВ «Фармація Запоріжжя»; ТОВ «Фарма Віта»; ФП «Аптека №216» и др.

Полный список аптек и аптечных учреждений, а также препараты и стоимость доплаты на них можно посмотреть

http://meria.zp.ua/test/index.php?id=30435