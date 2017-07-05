Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, оказался депутатом Запорожского облсовета

Экспертиза выявила в крови виновника аварии — депутата Запорожского облсовета от «Оппозиционного блока» Валерия Горбаня, 3,1 промилле алкоголя, что в 15 раз превышает норму.

Вчера, 4 июля, около 20:00 в Мелитополе на пересечении улиц Сагайдачного и Грушевского водитель «Митсубиши» выехал на «встречку», где врезался в «КИА». После чего виновник ДТП скрылся с места аварии.

Полиция нашла авто, припаркованным возле одного из кафе, задержала и Горбаня. Алкотест показал у него 3,1 промилле в крови. На нарушителя составили 4 админпротокола: за превышение скорости, управление без прав, езду в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Примечательно, что депутат Валерий Горбань, работавший помощником одиозного нардепа Евгения Балицкого, уже задерживали за вождение в пьяном виде 14 мая этого года. После этого депутата облсовета лишили водительских прав.