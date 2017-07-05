Стала известна новая стоимость проезда в маршрутках Запорожья

В управлении транспорта и связи Запорожского городского совета определились с перевозчиками, которые будут обслуживать семь городских маршрутов: №32 «Матвеевское кладбище — Гортоп», №46 «ул. Песчаная — ул. Олимпийская», №57 «Комбинат« Запорожсталь»- Гортоп», №61 «Арматурный завод -4-й Южный мкрн», №62 «4-й Южный мкрн — БК ЗАлК», №69 «ул. Запорожская — пер. Цветочный», №92 «Кладбище Св. Николая — Вокзал Запорожье-II».

Горисполком, учитывая протокол заседания постоянно действующего конкурсного комитета по вопросам автомобильного транспорта в городе Запорожье и письма предприятий-перевозчиков, должен утвердить следующих перевозчиков и позволить им использовать оговоренный тарифы до декабря 2017 года.

Как пишет Первый запорожский, общество с ограниченной ответственностью «Автостандарт» будет обслуживать следующие маршруты:

№32 «Матвеевское кладбище — Гортоп» по цене 4,00 гривны

№57 «Комбинат« Запорожсталь »- Гортоп» по цене 4,00 гривны

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТАКСИ 1» будет работать на маршруте №46 «ул. Песчаная — ул. Олимпийская » по цене 4,00 гривны

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания« Спринт-Авто » получила право обслуживать маршрут №61« Арматурный завод — 4-й Южный мкрн» в обычном режиме — 4,00 гривны.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Транс» будет работать на маршруте №62 «4-й Южный мкрн — БК ЗАлК» в обычном режиме — 4,00 гривны.

Физическое лицо — предприниматель Микитенко Н.А. получил право работать на маршруте №69 «ул. Запорожская — пер. Цветочный» в обычном режиме — 4,00 гривны.

Общество с дополнительной ответственностью «Автопарк» на маршруте №92 «Кладбище Святого Николая — Вокзал Запорожье-II» в обычном режиме — 4,00 гривны, в экспрессном режиме — 6,50 гривен.

Новые договоры с перевозчиками будут подписаны 30 августа сроком на пять лет на автобусных маршрутах №32, 57, 92 и сроком на один год на автобусных маршрутах №46, 61, 62, 69 и с заключением дополнительного инвестиционного договора.