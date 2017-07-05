У жительницы Запорожья отнялись ноги во время страшного ДТП (ФОТО)

Очевидцами страшной трагедии, произошедшей на «зебре» улицы Школьной (рядом с Малым рынком), стали десятки людей.

Как рассказала «Верже» свидетель ДТП, она только заканчивала переход улицы по пешеходному переходу, как услышала звук тормозов и удар.

«Дальше я услышала женский крик. Когда поняла, что сбили женщину с ребенком их уже окружила толпа людей, — вспоминает пенсионерка. — У меня больное сердце — мне противопоказаны такие отрицательные эмоции, но я стояла как-будто отнялись ноги. Стояла и смотрела. Приехала полиция, скорая. Женщина и ребенок были еще живы. Дай им, Бог, сил и здоровья».