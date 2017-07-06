В Запорожской области чиновники отлынивают от работы «из-за жары»

Глава Мелитопольской райгосадминистрации решил сократить рабочий день чиновникам

Председатель РГА Александр Мангул подписал распоряжение о временном сокращении рабочего дня. Это связано с температурным режимом в помещениях, где работают специалисты администрации, передает ведомство.

По согласию профсоюзного комитета для работников учреждения с 29 июня по 31 июля установлен новый режим. С понедельника по пятницу: начало рабочего дня – 8:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:15; окончание рабочего дня с понедельника по четверг в 16:30, в пятницу – 15:15.