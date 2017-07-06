В Запорожье в огне пожаров погибли двое детей

С начала 2017 года на территориях и объектах, подконтрольных органам государственного пожарного надзора, в Запорожье произошло 727 пожаров. Это на 69% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.

Жертвами пожаров в текущем году стало 17 человек, из них двое детей. Самая распространенная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил оборудования и эксплуатации электроустановок и печей.

По данным спасателей усугубляется ситуация с наступлением жары. Наиболее пожароопасная ситуация складывается в местах массового отдыха — на о. Хортица и Гребном канале.

Управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета призывает жителей и гостей города проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно во время пребывания на природе. Не сжигать сухую траву и отходы, не разводить костер рядом с хозяйственными постройками, не бросать окурки и спички на сухую траву. Во время отдыха на природе разводя костер, следует помнить, что по завершении отдыха костер необходимо тщательно загасить. Особое внимание уделять детям, не позволять играть со спичками, зажигалками и огнем!

Заметив пожар, немедленно сообщать в пожарную службу по телефону 101.