В Запорожье на химическом предприятии «произошел выброс» хлора (ФОТО)

Но опасаться не стоит — на территории Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) просто проходили учения по ликвидации ЧП, связанного с выбросом хлора.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, версия опасного происшествия такова: в результате разгерметизации цистерны произошел выброс хлора — около полутонны.

В зоне поражения могло оказаться до 350 человек. Дежурный диспетчер оповестил о возникновении аварии руководство и персонал предприятия, оперативного дежурного Запорожской ОГА, ГСЧС в Запорожской области, полицию и другие предприятия, находящиеся зоне возможного поражения.

Сразу же к ликвидации последствий привлекли газоспасательную службу и персонал предприятия, оперативно-спасательные подразделения ГСЧС области.

Сотрудники аварийных бригад предприятия наложили бандаж на место разгерметизации цистерны для остановки дальнейшей утечки хлора. Спасатели в это время проводили эвакуацию персонала из очага опасности. Сотрудники опытно-испытательной лаборатории АРЗ СП Запорожья сделали замеры концентрации хлора в воздухе и оградили зону загрязнения.

Сотрудники ГСЧС, войдя в опасную зону, с использованием пожарных стволов обеспечили оперативное создание водяных завес на максимальной площади, что способствовало дальнейшей успешной ликвидации аварии.

Личным составом специализированной аварийно-спасательной службы «Кобра» с помощью альпинистского снаряжения был снят пострадавший промышленной высотного здания и передан медикам.

Ходом проведения учений руководил директор ООО «ЗТМК» Владимир Сивак. При ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации, масштабы аварии не распространились за пределы предприятия и были ликвидированы в тех размерах, которые они получили на момент прибытия первых аварийно-спасательных подразделений.