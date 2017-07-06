В морге Запорожья воровали деньги

Должностному лицу Запорожского областного патологоанатомического бюро сообщено о подозрении в растрате средств на сумму свыше 50 тысяч гривен.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, установлено, что руководитель одного из структурных подразделений «Запорожского областного патологоанатомического бюро» (коммунальное учреждение) внес недостоверные сведения — в официальной отчетной документации учреждения отразил меньшее количество фактически проведенных лабораторных исследований по направлениям одного из частных медицинских учреждений города.

Вследствие невключения в акты выполненных работ значительного количества проведенных лабораторных исследований для частников их стоимость была оплачена за счет средств бюджета коммунального учреждения. Всего в интересах частного медицинского учреждения подозреваемым растрачено средств на сумму более 50 000 гривен.

Должностному лицу коммунального учреждения вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 УК — растраты денежных средств и подделка официальных документов.

Санкция статей предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.