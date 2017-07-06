Домой Новости Двое молодчиков из Запорожья отобрали у старушки «похоронные» деньги

Двое молодчиков из Запорожья отобрали у старушки «похоронные» деньги

От
Valeriy
-
14
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Пожилая жительница поселка Кушугума, что под Запорожьем, собирала деньги себе на похороны, но их цинично «изъяли» с помощью ножа два злодея.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, ночной налет на дом 68-летней пенсионерки произошел в середине июня. Двое в масках забрались к ней в дом и, приставив нож к горлу, отобрали 17 тысяч гривен.

Сыщики сумели выйти на двух молодчиков, 26-ти и 20 лет отроду, и задержали их. В отношении них начато расследование по ч.3 ст.187 УК «Разбойное нападение». Обоим грозит до 12 лет колонии.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here