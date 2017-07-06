Запорожанку с четырьмя детьми унесло на катамаране в открытое море

Беспечность чуть было не сыграло злую шутку с жительницей Запорожья, которую начало относить в открытое море от пляжа в Кирилловке.

На борту катамарана помимо 39-летней курортницы было еще четверо детей. Предвидя опасность, спасатели ГСЧС эвакуировали на берег «вояжеров», а катамаран отбуксировали к пляжу.

Кстати, на этом пляже несколько лет назад отнесло в море парочку на лодке. Пока люди занимались сексом, весла уплыли. Четверо суток лодка болталась в море, пока их случайно не обнаружило судно.