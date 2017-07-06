Запорожец находится при смерти из-за смертельной инфекции

Житель Днепрорудного отведал вяленных карасей, собственного приготовления, после чего угодил в реанимацию.

Как сообщили в Госсанэпидслужбе Запорожской области, вчера в реанимационное отделение Запорожской инфекционной больницы поступил в тяжелом состоянии 34-летний мужчина с диагнозом «ботулизм».

Больной находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, ему введена противоботулиническая сыворотка.

Как ранее сообщал «Верже», в этом году в Запорожском регионе ботулизм подхватили уже 11 человек, умерших к счастью, не было.