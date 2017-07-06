Запорожский губернатор Брыль дал отпор завистливым политиканам и «любознательным» СМИ

Немало политиканов и СМИ долго обвиняли меня в «сокрытии» моего имущественного положения. И, получив возможность ссылаться на электронное декларирование, пытаются представить каждый шаг как «зраду».

Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль на своей страничке в ФБ.

«Но имущество моей дочери никогда не было секретом. Ведь она получила его в подарок от своего деда.

Хочу объяснить, что решение продажи было для нее нелегким, ведь это ее наследство. Однако сейчас средства нужны ей для инвестиций в собственное образование. И это самый выгодный вид капиталовложения.

Есть немало людей, которым бы я посоветовал посвятить больше времени своему образованию, вместо того, чтобы за уши притягивать вымышленные сенсации. Однако понимаю, что большинство из них на самом деле обеспокоены только собственным кошельком», — написал Константин Брыль.

Напомним, что вчера несколько интернет-сайтов Запорожья опубликовали информацию о том несовершеннолетняя дочка главы Запорожской ОГА Константина Брыля, Кристина, на днях получила 3,99 миллиона гривен от продажи недвижимости в Киеве.

Возможно, Константин Брыль не понимает, что он является не только публичной персоной, но и должностным лицом. Посему незаангажированные СМИ должны освещать деятельность главы области не только в «паркетном» режиме.