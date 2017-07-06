Запорожцы рассказали о героях-защитниках (ФОТО)

К третьей годовщине боя украинских военнослужащих с российско-террористическими захватчиками на десятом блокпосту, неподалеку временно оккупированного Донецка, побывали представители областной власти и запорожские участники антитеррористической операции.

Напомним, в 2014 году украинская армия начала операцию по овладению стратегически важным населенным пунктом Карловка. Ведущую роль в наступательных действиях играла 93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины. Бойцам второго взвода шестой роты поручили установить блокпост на дороге между селами Первая Новоселовка и Уманское Ясиноватского района, фактически в тылу противника. Солдаты должны были перерезать коммуникации и заблокировать пути отхода врага.

Ветеран АТО, участник тех событий Сергей Кирик вспоминает, что утром 3 июля 2014 года укрепления атаковали боевики, которые имели значительное преимущество в пехоте, два миномета и танк. Наших воинов подло обманул местный фермер, рассказав якобы о сборе урожая. Бойцы мужественно приняли бой. Наш земляк Алексей Заика первым открыл огонь по вражескому танку. Это позволило его собратьям перегруппироваться и спасти много жизней. Но силы были неравны. Снаряд от танковой пушки уничтожил БМП с четырьмя солдатами, трое защитников блокпосту погибли от плотного обстрела со всех сторон. Благодаря нашим артиллеристам и подхода подкрепления атаку террористов отбили, а вскоре была освобождена Карловка и Авдеевка.

С поля боя не вернулись полковник Владимир Мамадалиев, солдаты Александр Савенков, Дмитрий Шевченко, Андрей Крылов, Алексей Заика, Руслан Рущак и Дмитрий Чабанов. Семеро наших защитников с тяжелыми ранениями были отправлены в г. Покровск. К сожалению, из-за измены некоторых врачей их ждал плен и долгое ожидание обмена.

Через несколько месяцев на месте бывшего блокпоста волонтеры установили крест, а уже через год — часовню и обелиск. Вспомнить о боевых товарищах приехали десятки демобилизованных бойцов из Запорожья, Днепра, Павлограда и Кривого Рога. О боевом пути 93-й ОМБР вспомнил известный запорожский волонтер Умид Джуракулов, который с первых дней помогал бойцам, доставляя продукты, питьевую воду, медикаменты, стоящую технику и амуницию даже на самые опасные участки фронта.

Сергей Кирик с боевыми друзьями собрали упоминания о трагических событиях – остатки сожженного БТР, брошенные солдатские ложки и кружки, отстрелянных гильзы. Ребята передадут их в областной краеведческий музей, где хотят оборудовать отдельный стенд, посвященный героической обороне 10-го блокпоста.

Память погибших почтили минутой молчания, возложением цветов и поднятием символического флага 10-го блокпоста. Память героев 93-й отдельной механизированной бригады увековечена на запорожской земле. В их честь назвали центральную улицу Хортицкого района. Запорожья. О подвиге Алексея Заики напоминает улица в Шевченковском районе, которая носит его имя, и мемориальная доска на родной школе.