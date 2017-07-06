Путин не будет выдвигаться от «Единой России» на выборах президента РФ в 2018 году

Владимир Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Также эту информацию изданию подтвердили федеральный чиновник и еще один собеседник, близкий к Кремлю.

По словам одного из них, выдвижение Путина от «Единой России» маловероятно. Другой собеседник РБК отмечает, что поддержка Путина в обществе больше, чем поддержка «Единой России», поэтому он пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно. Федеральный чиновник в беседе с изданием согласился с таким заявлением, отметив, что Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, а сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» действительно является приоритетным.

В 2000 и 2004 годах Путин шел на выборы в качестве самовыдвижения, в 2011-м — от «Единой России».

Сам Путин еще не высказался, примет ли он участие в президентских выборах или нет. В конце мая он заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах главы государства. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — сказал он.