Членам ОПГ полицейских-рэкетиров светит незавидный срок

В Запорожье прокуратура сообщила о подозрении членам преступной группировки полицейских, которые занимались крупным рэкетом, вымогая деньги у простых граждан.

Как передает пресс-служба прокуратуры региона, оборотней в погонах, совершавших разбойные нападения с проникновением в квартиры людей, задержали в начале июня.

Отмечается, что в состав банды входили полицейские роты (три человека), два гражданских лица, в числе которых была женщина, бывший сотрудник «Беркута». Заправлял ОПГ сотрудник полиции Запорожья. Банда бессовестно грабила людей с применением оружия.

Всем членам группы светит до 15 лет тюрьмы.