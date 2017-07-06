Экс-лидер боевиков Ходаковский намекает, что руководство «ДНР» обворовывает дончан

Россия тянет не меньше 70 процентов бюджета «ДНР», чтобы граждане террористической республики, понимая, что и в России дела идут не лучшим образом, ценили ее роль в нашей жизни.

Такой совет дал дончанам на своей странице в ВКонтакте экс-секретарь «совета безопасности ДНР», а до этого экс-командир кровавого подразделения «Восток», замучившего десятки украинских пленных, Александр Ходаковский.

При этом Ходаковский, рассуждая о финансировании «ДНР» со стороны Москвы, задается вопросом, «как распоряжаются деньгами те, кто имеет отношение к реализации этого проекта?»

— Осознают ли люди, носящие в себе стандартный набор подходов и методов в обращении с деньгами, которые нужно отмыть и часть которых нужно положить себе в карман, что от их привычек может разрушиться что-то важное, и пострадает репутация страны, от которой и так хотят большего, но и то меньшее, на что она сегодня способна, обворовывается нещадно? — пишет бывший боевик, прямо намекая на нынешнее руководство «ДНР».