«Вопросы расширения территории и вхождения нас в состав России остаются открытыми, но переносить текущее положение дел легче, если внутри больше и порядка, и честности».

Такую сентенцию озвучил на своей странице в ВКонтакте экс-секретарь «совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский, подтвердив, что без поддержки России террористические Донецкая и Луганские народные республики не могли бы существовать.

«Я первый публично сказал, что Россия тянет не меньше семидесяти процентов нашего бюджета, чтобы наши граждане, понимая, что и в России дела идут не лучшим образом, ценили ее роль в нашей жизни. Я много намекал о роли России в разрешении кризиса четырнадцатого года, когда до нашего „схлопывания“ оставались если не дни, то недели — и все это прямо указывает на то, что нашему рождению обязаны мы сами, но наше выживание состоялось благодаря помощи извне», — отмечает экс-командир «Востока».