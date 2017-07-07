В заливе реки патруль Запорожрыбоохраны задержал матерого браконьера (ФОТО)

В Каховском водохранилище возле села Беленького мужчина рыбачил запрещенными снастями — сетями. Но его действия пресекли сотрудники рыбоохранного патруля вместе с водной полицией.

У браконьера изъяли около 70 килограммов рыбы: 5 сазанов, сома, 6 судаков, 167 карасей, 5 окуней, 29 плотвы и пр. Общий ущерб составил 10,45 тысячи гривен.

Как сообщил начальник Управления Госрыбагентства в Запорожской области Дмитрий Чайка, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч 4. статьи 85 КоАП. Рыба и снаряжение изъято.