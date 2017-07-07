Домой Новости В Запорожской области в море чуть не погибли 25 человек

В Запорожской области в море чуть не погибли 25 человек

От
user444
-
48
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

За 5 июля в акватории Азовского моря произошло девять чрезвычайных происшествий на воде, спасены 25 человек, 14 из которых – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС.

В обед в поселке Кирилловка в открытое море на катамаране вынесло пять отдыхающих. На расстоянии полтора километра от берега были обнаружены четыре несовершеннолетних ребенка и 39-летняя женщина. Их доставили на сушу. Медицинская помощь не понадобилась.

Ближе к вечеру в этом же поселке в районе базы отдыха «Каравелла» на расстоянии одного километра от берега спасатели обнаружили лодку с десятью пассажирами. Люди потеряли весло и не могли самостоятельно добраться до берега. Восемь несовершеннолетних детей возрастом от шести до 14 лет, а также 36-летний мужчина и 38-летняя женщина были доставлены спасателями на берег. Все они оказались жителями Киева. Медицинская помощь не понадобилась.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here