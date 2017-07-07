В Запорожской области в море чуть не погибли 25 человек

За 5 июля в акватории Азовского моря произошло девять чрезвычайных происшествий на воде, спасены 25 человек, 14 из которых – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС.

В обед в поселке Кирилловка в открытое море на катамаране вынесло пять отдыхающих. На расстоянии полтора километра от берега были обнаружены четыре несовершеннолетних ребенка и 39-летняя женщина. Их доставили на сушу. Медицинская помощь не понадобилась.

Ближе к вечеру в этом же поселке в районе базы отдыха «Каравелла» на расстоянии одного километра от берега спасатели обнаружили лодку с десятью пассажирами. Люди потеряли весло и не могли самостоятельно добраться до берега. Восемь несовершеннолетних детей возрастом от шести до 14 лет, а также 36-летний мужчина и 38-летняя женщина были доставлены спасателями на берег. Все они оказались жителями Киева. Медицинская помощь не понадобилась.