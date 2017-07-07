В Запорожской области эксклюзивный «Урожай» принес фантастическую прибыль

За шесть месяцев 2017 года бюджеты общин Запорожского края получили на 805 миллионов или на 33,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом со своей страничке в ФБ поведал глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, сообщив, что это произошло благодаря первой и единственной в Украине программе «Урожай», к которой он, кстати, приложил руки.

«За шесть месяцев текущего года в местные бюджеты Запорожской области уже направлено 3 миллиарда 202 миллиона гривен. При этом, в этих цифрах не учтены налоги крупных плательщиков», — сообщил Константин Брыль.

По словам главы области, люди поняли, что «Урожай» создан не для наполнения чьих-либо карманов, а на благо общины края. Фактически от платы за землю в бюджеты поступило 484 миллиона гривен. А это на 70,7 миллиона гривен или на 17% больше, чем в прошлом году. И это свидетельствует о том, что наши усилия не напрасны. Ведь дополнительные средства в местные бюджеты – это новые дороги, водопроводы, ремонт школ и детсадов.