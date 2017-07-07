В Запорожье платежки за услуги ЖКХ выйдут неполными из-за вируса Petya

Однако горожанам беспокоится не стоит — после восстановления работы сервисов приемщиками платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ПАО «Укрпочта» и ПАО «Государственный сберегательный банк Украины»), информация о всех суммах проплат появится на лицевых счетах запорожцев.

Как известила администрация коммунального предприятия «Наш город, вследствие массовой кибератаки, которая произошла в Украине 27-30 июня, были повреждены часть компьютеров и серверного программного обеспечения учреждений-приемщиков платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а именно: ПАО «Укрпочта» и ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (по информации указанных учреждений).

В связи с этим временно ограничено выполнение некоторых услуг, в частности, предоставление информации предприятиям-поставщикам услуг относительно оплат, которые были произведены жителями Запорожья в этот период. Сейчас специалисты указанных компаний работают над возобновлением предоставления качественных услуг в полном объеме.

С целью своевременного информирования населения относительно объемов и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые были предоставлены в июне 2017року, счета на оплату будут сформированы без учета оплат, которые были осуществлены потребителями через ПАО «Укрпочта» и ПАО «Государственный сберегательный банк Украины», начиная с 27 июня 2017року.

По завершении восстановления работы сервисов и оборудования приемщиками платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ПАО «Укрпочта» и ПАО «Государственный сберегательный банк Украины»), данная информация появится на лицевых счетах жителей в течение июля 2017року.