В Запорожье под вывеской «патриотов» действовали мелкие бандиты

Прошлой ночью пятеро человек ворвались в учреждение и, избив битой охранника, забрали из кассы 2 тысяч гривен.

Полиция задержала по подозрению в разбойном нападении, 5-х мужчин, назвавшихся членами общественной организации.

Начато уголовное производство по ч.3 статьи 187 Уголовного кодекса «Разбойное нападение». Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Почему-то пресс-служба Нацполиции региона не сообщила название общественной организации, а также учреждение, на которое произошел ночной налет. Вероятно, это был зал азартных игр, запрещенных в Украине, но действующих при попустительстве, а то и протекции самой полиции.