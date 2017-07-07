Двое запорожцев ограбили старушку с помощью ножа

Пожилая жительница поселка Кушугума, что под Запорожьем, собирала деньги себе на похороны, но их цинично «изъяли» с помощью ножа два злодея.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, ночной налет на дом 68-летней пенсионерки произошел в середине июня. Двое в масках забрались к ней в дом и, приставив нож к горлу, отобрали 17 тысяч гривен.

Сыщики сумели выйти на двух молодчиков, 26-ти и 20 лет отроду, и задержали их. В отношении них начато расследование по ч.3 ст.187 УК «Разбойное нападение». Обоим грозит до 12 лет колонии.