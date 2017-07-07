Запорожец разбился в кровь о запертую дверь (ФОТО)

В Запорожье работники Центра реабилитации для онкобольных женщин после рака молочной железы услышали странный шум. Когда люди вышли на улицу, то увидели, как неизвестный мужчина пытается проникнуть в запертый пожарный выход, его руки были разбиты в кровь.

Неадекватный мужчина старательно боролся с дверью, применяя кулаки, камни, ключи. Испуганные люди вызвали скорую и полицию.

Гражданину все же удалось открыть дверь, но в этот момент прибыл экипаж. Мужчина сказал копам, что у него «белка».

В наркодиспансере выяснилось, что мужчина попросту был нетрезв и его могут вскоре отпустить, передает полиция города.

После такого вердикта директор Центра решила, что мужчина может вернуться.