Запорожские подростки ответят за сожженный флаг

В Запорожской области прокуратура требует применить меры воспитательного характера к несовершеннолетним злоумышленникам, которые надругались над украинским флагом.

Напомним, в конце мая этого года трое подростков публично сорвали с главного входа местной амбулатории флаг Украины и подожгли его на детской площадке во дворе многоэтажного дома.

«Несовершеннолетние уличены в совершении общественно опасного деяния, однако на момент совершения этого деяния они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, однако к ним могут быть применены меры воспитательного характера, предусмотренные уголовным законодательством», – говорится в сообщении.

Поэтому, Бердянская местная прокуратура направила в суд ходатайство о применении мер воспитательного характера в отношении трех несовершеннолетних жителей города Бердянска, 13 и 14 лет, которые совершили надругательство над государственным флагом Украины.