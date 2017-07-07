Запорожских «кабельщиков» поймали на горячем (ФОТО)

В Запорожье вандалы продолжают разорять городские коммуникации. Как передает патрульная полиция на своей странице в Фейсбук, один из случаев имел место в Заводском районе. Журналисты «Верже» стали очевидцами данного инцидента.

На ул. Лизы Чайкиной грабитель тащил кабель под забор, чтобы попилить его на куски. Полиция обнаружила у него 30 метров кабеля с ножом.

Также на Кичкасе по ул. Радиаторной с территории школы вандалы украли 100 метров кабеля.

По улице Стешенко патрульные также перехватили воров с телекоммуникационными проводами — 150 метров.

По всем случаям ведется расследование.