Запорізький закон і справедливість по-новому

Останній тиждень червня видався вельми насичений і, навіть, не через кібератаку.

Обстріли, терористичні акти, вбивства, мітинги, протистояння силовиків з народом на фоні корупційних скандалів, суддівське беззаконня та прокурорське свавілля. Останнє знов обурює свою зухвалістю і неприкритістю. Пан Валерій Петрович Романов, прокурор Запорізької області, на сторінці Facebook якого майорить красномовний напис «Закон і справедливість» ніяк, здається, не може для себе визначити, що таке ЗАКОН і у чому ж та СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Декілька кричущих справ, чи то за бездіяльності, чи то за ініціативи пана Романова ніяк не отримають належної уваги правоохоронців. Містяни скаржаться, що заяви про злочини відсилаються «за призначенням» до дільничних інспекторів, де тонуть у болоті відписок або взагалі залишаються без розгляду, та вважають, що завуальовані під лінощі та інертність системи дії прокуратур насправді ж ніщо інше як системна співпраця із криміналітетом. Напрацьовані роками схеми та зв’язки нікуди не поділися. Лише маленький приклад в якому діючими особами є Валерій Романов, Ярослав Гришин, Валер’ян Горбачов, Максим Дрозденко.

Валерій Романов — прокурор Запорізької області, призначений Ген. прокурором Юрієм Луценко у жовтні 2016 року. Саме Луценко запевнив запоріжан, що вже через рік тодішня невтішна статистика злочинності у Запоріжжі докорінно зміниться. Тодішнього прокурора Олександра Шацького було звільнено за «неналежне виконання службових обов’язків в роботі із державною таємницею», перед оголошенням офіційної причини, лунали й інші версії: «за низькі показники, супротив запорізькому Євромайдану, закидання обвинувачень у корупції губернатору Константину Брилю, не достатню «відкритість» прокуратури». На противагу йому і призначений Романов. Насправді ж, сьогодні Запоріжжя посіло перше місце у рейтингу найнебезпечніших міст України.

Ярослав Гришин:

— співвласник юридичної фірми «Ярослав Гришин та партнери»;

— діючий депутат Запорізької обласної Ради, голова фракції «УКРОП»;

— ініціатор розгляду справи по заводу «Перетворювач» який працює на військові замовлення країни агресора під керівництвом громадянина Росії Михайла Горошенкова;

— захисник одних з багатьох потерпілих від шахрайських дій Дрозденка М.В.

Валер’ян Горбачов, точніше Сакеворян Валерій Олександрович, 1952 року народження. Неодноразово судимий та ув’язнений:

— за ст.143 ч-2 «Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації, незаконна торгівля органами або тканинами людини», на 3 роки;

— за ст.143 ч-2, 143 ч-3, 154 ч-2 «Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службове залежні, поєднано з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів», ст..170 ч-2 «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій», на 8 років.

Тоді тюремний психіатр поставив ув’язненому діагноз: «Астенічний синдром з параноїдальними включеннями», чим сам Валер’ян і вихваляється у своєму блозі.

Потім, вже відомий правоохоронцям шахрай, відмітився у справі про підробку підписки та вимаганні великої суми грошей. Тут вже присутня і системна робота із суддями, бо він не лише вийшов сухим із води, а ще й суд зробив зловмисником потерпілого бойця АТО. Ще й скандал про «большую и чистую любовь» між 55-ти річним одруженим Валер’яном і 15-ти річною дівчиною. Потім зв’язок з тодішнім мером, бо за якісь заслуги його дружина отримала трикімнатну квартиру у подарунок від Запорізької міської Ради. Є у послужному списку Горабчеваі сепаратистська діяльність, вимагання, торгівля наркотиками та зброєю і ще занадто багато чого, Google все розповість зацікавленим. Засвітився Горбачов також у низці рейдерських захоплень, в тому числі в тандемі із Дрозденком М.В.

Максим Дрозденко — очільник бандитського угруповання, що з кінця дев’яностих займалося захопленням підприємств, приміщень, державного майна, здирництвом, вимаганням та цілою низкою протиправних дії, що тепер пафосно називають «рейдер шоу». Ще тоді у молодому та амбітному «бізнесменові» домінували інстинкти первісної людини. В ті часи він наймав менеджерами молоденьких дівчат та, згодом, брутально пропонував «вибір» або секс або звільнення. Власне, його офіс і досі не надто відрізняється від борделю. Потім було ще багато чого, навіть ошукані студенти «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»», Запорізька філія якого розташовувалась у приміщеннях Дрозденка по вул. Перемоги, 63. Філія зникла у 2009 році, раніше, ніж дійшла пора друкувати дипломи.

З тих пір плям на репутації Максима значно побільшало. Власні третейські суди, адвокати, підгодовані судді, корумповані слідчі та прокурори. Він працював в усіх напрямках, як на власні інтереси так і на замовлення. Невеликий перелік чужої власності, яку зажадав поцупити пан Дрозденко:

Національний заповідник «Хортиця». Самозахват ділянки 5,2 Га, з подальшою зміною призначення землі та продажем;

Причал №7 (Товариство мисливців та риболовів). Нерухомість і земельна ділянка ухвалою власного третейського суду передані одній із структур Дрозденка;

Причал №8. Заволодіння земельною ділянкою з використання третейського суду;

Будівельний маркет «Метро», пр. Маяковського, 11, до речі, найбільш відома запоріжцям історія рейдерської атаки Дрозденка. Здається, що це приміщення і досі стоїть йому кісткою у горлі, бо ж це одна з небагатьох невдалих спроб шахрая привласнити чуже майно;

ЗАТ «Запоріжжя-Млин». Отримання майна через протиправний викуп боргів і встановлення контролю над процесом банкрутства;

Бердянский завод «Шляхмаш», те саме, з подальшим продажем;

Державні гуртожитки по 40 р. Рад. України та Тополіна,5. Незаконне заволодіння;

Декілька квартир у центрі та інших «переспективних» місцях міста. Виселення та привласнення майна за рішеннями третейського суду;

Недобудований багатоповерховий житловий будинок по вул. Ювілейній. Незаконне привласнення;

Дитячий піонерський табір «Дружба» на Великому Лузі. Незаконна приватизація та подальший продаж. Цей об’єкт фігурував у скандалі із тодішніми «регіоналами»;

Аптеки у Василівці та Дніпрорудному. Незаконне привласнення;

ЗАО «Запоріжкнига». Незаконне привласнення;

ДП «Запорізький лікеро-горілчаний завод». Незаконне привласнення;

Мелітопольскі «Гідромаш», та «Автоцветмет». Незаконне привласнення;

Вишнею на торті злочинної діяльності Дрозденка можна назвати Державне підприємство Міністерства оборони України «Запорізький автомобільний ремонтний завод» (Військова частина А 0652). Тут протиправне заволодіння майном через банкрутство з подальшим продажем підставним структурам. Домовленість з «Запоріжжяобленерго» та війсковою прокуратурою Запорізького гарнізону дала можливість вести процедуру на найкращих, для угруповання Дрозденка, умовах. Справа про банкрутство вже тривалий час знаходиться у суді і дотепер продовжується розкрадання майна заводу. Навіть в умовах війни та вкрай необхідних потужностях для ремонту військової техніки, позитивних для заводу зрушень по справі немає. Більш того, продовжується цинічне розкрадання Дрозденком електроенергії та води під видом споживання фактично непрацюючими потужностями заводу.

Також від Третєйских судів Дрозденка дісталося декільком банкам та підприємствам з яких вимагалися величезні суми. Серед таких «Метабанк», «Кредитпромбанк», «Індустралбанк», «Укрінбанк», банк «Славутич», банк «Європейский», Видавничій дім «Кераміст» та інші. Встигли посудитися із Дрозденком КП «Водоканал» та «Умвельт-Запоріжжя».

У липні 2010 року, відносно Дрозденка М.В. та декількох членів його угруповання, було порушено кримінальну справи № 4081001 за ст. 190 КК України «Шахрайство». До даної кримінальної справи увійшли й інші епізоди злочинної діяльності, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2,3 ст. 358 КК України. Таким чином до Дрозденка була застосований запобіжний захист у вигляді взяття під варту. Проте, 28.03.2012 р. на судовому засіданні, захід було змінено на «особисту поруку» рідної сестри Дрозденка. На сьогодні справа налічує 250 томів, але це ніяк не спиняє підсудного у продовженні злочинної діяльності. Взимку він відзначився у сміттєвому скандалі, завозячи та спалюючи побутове сміття на території колишнього заводу «Гамма», що у самому центрі міста, на пр. Маяковського, 11. Обурені мешканці сусідніх домів звертались в усі можливі інстанції, але Дрозденко все одно продовжував отруювати димом прилеглі двори.

У тандемі із адвокатом Вороною О.В. та суддею Голубковою М.А., Дрозденко активно проводить захоплення ПАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод». Нещодавно він спромігся отримати «дозвіл» на ведення реєстраційних дій в реєстрі нерухомості від імені комунального підприємства с. Балабіно. Незабаром поплічниками Дрозденка була проведена незаконна перереєстрація прав власності на будинок, за фактом якої порушена кримінальна справа. Як то кажуть: «пустили щуку в річку». Крім того наявні факти вимагання та перешкоджання діяльності підприємствам. Це далеко не повний перелік подвигів запорізького рейдера, нині «палкого патріота», Максима Дрозденка.

Обидва наші персонажі, Горбачов і Дрозденко, не втратили можливість прокотитися на революційній хвилі, заразом змити з себе відомий вже образ відвертих бандитів. Так, одіозний антимайдановець Горбачов, який, раніше, неодноразово називав себе особистим помічником Януковича, раптом став чи не найбільшим його ворогом, який допоміг українському народу скинути тодішню злочинну владу, ставши водночас «відомим правозахисником і борцем із корупцією» та засновником безлічі існуючих і не існуючих громадських організацій.

А Максим Дрозденко еволюціонував у політичного в’язня, потім відомого блогера, потім у волонтера і мецената. Валер’ян щотижня співає дифірамби прокурору області, пану Романову у епічних статтях, про важку боротьбу з ворогами України. І, навіть, пише листи до Луценка, чиїм протеже є теперішній прокурор, з молитвами про підтримання ображеного всілякою нечісттю присвятого Романова.

Від імені всієї України, а насправді, вустами керівника свого сина по ГО «Запорізька обласна асоціація спортивного покеру» Сергія Даруги, Горбачов благає Генерального прокурора покарати неугодного Ярослава Гришина, що всіляко перешкоджає прокурору вершити правосуддя.

Не забуває він і звеличити Дрозденка, подаючи його щирим патріотом, волонтером та меценатом. До того ж, на судових засіданнях по справі Дрозденка, Валер’ян бере на себе функцію чірлідера, влаштовуючи показові циркові виступи та зриваючи засідання. Такий собі збочений тандем борців за вільну правову країну, громадського правозахисника і політичного в’язня-волонтера. При цьому, обидва віртуози перекручування фактів та власних історій не гребують звинуваченнями ані в бік постраждалих від власних рук, ані в бік правоохоронців які відмовилися «співпрацювати». Дивлячись на все це, надто явною стає вибіркова робота прокуратури під керівництвом Романова. Бо ж, численні звернення та заяви до прокуратури від мешканців щодо правопорушень Дрозденка і компанії не мають жодного руху, проте на абсурдні, за своїм змістом, заяви від Дрозденка і Горбачова реакція прокуратури блискавична. Ось наприклад:

— менше ніж за добу порушена справа за ст. ч.3 ст. 15 та п.1 ч.2 ст. 115 КК України «незакінчений замах на вбивство трьох осіб» тобто Горбачова і сім’ї. Що цікаво, навіть не по власноручній заяві, а із джерела ЗМІ, тобто зі сторінки Facebook Горбачова. Про відкриття провадження Валерій Романов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

— порушена справа проти Ярослава Гришина за «завідомо неправдиве повідомлення про злочин». Це результат піврічного розгляду заяви із фактами правопорушень російським керівництвом заводу «Перетворювач»;

— проведено обшук з вибиванням дверей у квартирі депутата «УКРОПу» Дмитра Зотова за підозрою у сепаратизмі. Таке шоу від силовиків проведено після мітингу учасників АТО, що опинилися в центрі скандалу з обіцяними владою земельними ділянками. Дмитро приймав участь в мітингу, завдяки йому землю отримали вже 15 захисників, та ще 140 звернулися до депутата за допомогою;

— Порушена кримінальна справи за наклепницькими звинуваченнями проти власників магазину «Метро» у сепаратизмі та фінансуванні тероризму, «факти» яких викрив пильний патріот Дрозденко.

Вибірковість правоохоронців як і конфлікт Гришина та банди Дрозденка надто очевидні. Питання в тому як далеко зайде невгамовний рейдер під заступництвом прокурора Романова і хто зупинить цей симбіоз?