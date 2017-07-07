На переезде в Запорожской области поезд снес авто с курортниками из Киева (ВИДЕО)

На переезде в Запорожской области поезд снес авто с курортниками из Киева...

Как уже сообщал «Верже», 5 июля, в Мелитопольском районе на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомобилем и протянул его около 400 метров. В результате погибли три человека, находившиеся в машине.

Расследование ведется по ч.3 статьи 286 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей». Установлено, что пассажирский поезд сообщением «Геническ-Ивано-Франковск» на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак», столкнулся с легковым автомобилем марки «Чери Кимо», в салоне которого находился водитель, а также двое пассажиров.

Как выяснилось, 78-летний мужчина встретил 27-летнюю дочь с ее годовалым ребенком на железнодорожной станции «Кирпичное», которые приехали погостить из Киева. Вместе они направились домой в сторону села Фруктовое, после чего произошло столкновение.

По словам машиниста, когда он поезд подъезжал к железнодорожному переезду, примерно за 100-200 метров увидел, как с правой стороны перед переездом остановился легковой автомобиль. Но затем автомобиль неожиданно начал движение через переезд, в результате чего он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.