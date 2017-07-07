Опасная торговка наркотиками попала в руки запорожской полиции (ВИДЕО)

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Нацполиции задержали женщину, которая продала некоторое количество наркотического вещества метадон за 420 гривен.
36-летняя запорожанка при себе имела 18 свертков с наркотиками, деньги и 2 мобильника.
Злоумышленницу задержали, а вещество отправили на экспертизу. Ведется следствие.
Жительку Запоріжжя затримано за збут наркотичної речовини (ВІДЕО)Під час проведення оперативних заходів, працівники поліції в Олександрівському районі Запоріжжя затримали жінку, яка збувала наркотичну речовину. У зловмисниці поліцейські виявили та вилучили 18 згортків з наркотичною порошкоподібною речовиною («метадон»), грошові кошти та 2 мобільні телефони. Громадянку затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.#поліція #запоріжжя #мвс #новини #наркотики #police #vkgunpzp
Опубліковано Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 5 липня 2017 р.