Почему в Регламентном комитете Верховной Рады собрались одни «мальчиши-плохиши»?

В Украине пока нет проблем ни с хлебом, ни со зрелищами. «Регламентный комитет Верховной Рады с 3 по 7 июля рассмотрит представления генпрокурора Юрия Луценко относительно нардепов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата». («Гордон.ua») .

В час, когда пишутся эти строки, Комитет отказал Генпрокурору в его запросе по Евгению Дейдею (НФ), Андрею Лозовому (РПЛ), Олесю Довгому («Воля Народа») и Максиму Полякову (НФ).

Сразу же в Интернете поднялась буря негодования, и как всякая хорошо организованная Минстецем кампания, да еще и во главе с Мустафой Нейемом, она вызвала у нас самые серьезные подозрения.

Но сначала о фигурантах. «На самом деле Дейдей — это мелкий бандит из Рени Одесской области, который промышлял гоп-стопом, был осужден, сейчас скрывается от органов уголовно-исполнительной системы и который благодаря Авакову получил удостоверение народного депутата по поддельным документам», — написал журналист Владимир Бойко». («Страна.ua», 20.03.2017 г. ).

Как знает наш читатель — «таких не берут в космонавты» (пардон — не привлекают), ибо кто еще тогда во фракции «Народный фронт» останется?

Андрей Лозовой. Настолько талантливый молодой человек, что в предвыборном списке всем известного Ляшко он фигурировал вторым. И было ему в 2014 году аж 25 лет… После киевского «педа» им. Драгоманова, Лозовой сразу двинул в политику. Уже в 2012 году (23 года!) он №2 в списке РПЛ, но партия в ВР не прошла. Но зато в 2014-м у г-на Лозового карта пошла, говорят, что при так и не заполненной трудовой книжке.

«Андрей Лозовой… задекларировал 8 картин и одну икону 16 века, 5 часов разных марок: «Ullyse Nardin», «Perrelet», «Romain Jerome», «Zenith», коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века. Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века…

Лозовой задекларировал зарплату за год в размере 69 490 гривен и 80 559 гривен средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. Кроме того, в электронной декларации депутата указаны 50 тыс. долларов, 150 тыс. евро и 800 тыс. гривен наличными». («Сегодня», 30.10.2016 г.).

Олес Довгий. Тоже молодое дарование, в 26-летнем возрасте ставшее секретарем Киевсовета при мэре Черновецком. И практически не покидавший хронику земельных скандалов «молодой команды» последнего. Что же касается победы Довгого на 102 округе по выборам в Верховную Раду, то даже при всех подобных безобразиях по стране «Комитет избирателей Украины рекомендовал Центральной избирательной комиссии не признавать результаты выборов в одномандатном округе № 102 из-за ряда масштабных нарушений избирательного законодательства непосредственно во время избирательной кампании и в день голосования. Но в ЦИК заявили, что не видят оснований для признания выборов недействительными». («Аргумент», 29.10.2014 г.).

Сейчас О. Довгий считается «кошельком» депутатской группы «Воля народа», голосующей в интересах правительственной коалиции.

А вот еще двое «героев нашего романа»: «Депутати Верховної Ради України Борислав Розенблат і Максим Поляков отримали хабарі за реєстрацію законопроекту про видобуток бурштину. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час прес-конференції у вівторок, 20 червня… «Сума хабара 285 тисяч доларів, з яких 85 тисяч доларів було передано охоронцеві», — сказав Холодницький (Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. -Авт)». (РБК-Україна).

И еще: «НАБУ ввело свого спецагента в оточення депутатів Борислава Розенблата з БПП і Максима Полякова з НФ, які за гроші погодилися змінити законодавство України для компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів. Остання начебто воліла почати видобуток бурштину в Україні». («24 канал», 29.07.2017 г.).

Но и это еще не все! Упомянутые граждане тоже служили «кошельками», но уже БПП и НФ. Скажем больше: «Борислпв Розенблат – один из лучших друзей Президента. Он вместе с вице-премьером Геннадием Зубко и тогдашним депутатом областного совета Сергеем Сухомлином помогали Петру Порошенко делать выборы на Житомирщине. За это Зубко получил должность в Кабмине, Розенблат – в парламенте, а Сухомлин стал мэром Житомира. Сам Розенблат знаком с Порошенко еще со времен создания СДПУ(о)». («Слово і діло», 22.06.2017 г.).

Стоп! Да как такие знатные ребята вообще попали в сети НАБУ? А вот так: «НАБУ разоблачило Розенблата и Полякова совместно с ФБР». (УНИАН, 20.06.2017 г.). ФБР — это Федеральное бюро расследований США, и это, кажись, его первое официальное дело в Украине. Проще говоря, «против лома — нет приема»…

И нужно было что-то делать… Поэтому обратились к старому дедовскому способу прокурорского саботажа. Если прокуратура объединяет дела, то это называется «братской могилой» — их все развалят. А еcли делать запрос сразу на пятерых нардепов, то это чем кончится? К тому же, главный прокурорский бизнес не в том, чтобы посадить, а в том, чтобы не посадить. Бескорыстно… И тут в Генпрокуратуре мастеров — тьма. Осталось лишь обыграть концерт и назначить крайних. Жертвой был выбран Регламентный комитет. Т.е. не Иванов, Петров, Сидоров, а некая безликая структура, на фоне которой и Луценко выглядит «матерью Терезой».

В то же время Комитет, где и вправду собрались «лучшие люди парламента» (как в парламенте — «лучшие люди страны»), НЕ МОГ В ЭТОЙ «БРАТСКОЙ МОГИЛЕ» ЗАПРОСОВ просто проштамповать чьи-то «хотелки». Ибо подчиненные г-на Луценко постарались, чтобы формальный повод отказать — в первую очередь по Розенблату и Полякову, а затем и по остальным трем нардепам — надежно присутствовал.

Посему операция «Спасти рядового Розенблата (Полякова)» с прикрытием Дейдеем, Лозовым и Довгим, на которых тоже, скажем так, панаму некуда надеть, прошла блестяще. В Администрации Президента абсолютно заслуженно откупоривают бутылки с самым дорогим шампанским…

Леонид Романовичев