Путин не может себе позволить иметь успешных соседей

Ив Бертансини, директор французского исследовательского центра Институт Жака Дэлёра, рассказал в интервью Русскому монитору, почему Путин напал на Украину.

«Проблема в асимметрии между тем, что готовы делать Россия и Путин, и тем, что готов делать Евросоюз. Нельзя сказать, что европейцы недооценили давление, но они не рассчитывали, что Путин готов послать в Украину военных без униформы. И пока европейцы не готовы умирать за Луганск, очень трудно вести конфронтацию с Россией.

Ни одна из стран «Восточного партнерства» не входит в NATO, и поэтому они становятся буферной зоной, зоной стратегических интересов России. И Путин был готов делать законные и незаконные шаги, к которым европейцы были не совсем готовы.

Со стороны Европы были ответные шаги — к примеру, торговые санкции. Они до сих пор длятся, и единство в вопросе санкций до сих пор сильно, но европейцы недооценили эту асимметрии в действиях.

Членство в NATO должно быть предпосылкой для членства в Евросоюзе — так оно и было для стран Центральной Европы. Они присоединялись к NATO перед тем, как присоединиться к Евросоюзу.

Но это вопрос к самим стран-соседей и к президенту США Дональда Трампа. Здесь проблема в отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и Россией в целом. Ведь сейчас уже трудно сказать, для США Путин угроза или друг. Пока этот вопрос не проясниться, я не думаю, что какие-то из стран в так называемой буферной зоне смогут присоединиться к NATO.

Будут продолжаться усилия наладить сотрудничество этих стран с Евросоюзом, но я не уверен, что Владимир Путин может себе позволить иметь успешных соседей, которые одобряют западные ценности и западный путь социально-экономического развития. И в этом трагическая ситуация для соседей России».