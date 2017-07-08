В Запорожской области военные учатся стрелять по жилым домам

В селе Тамбовка (Мелитопольский район) вчера, 6 июля, в дом 23-летней жительницы села залетела пуля. Полиция дала официальные комментарии, передает РИА Мелитополь.

Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что во время проведения учебных стрельб военными в пгт Мирное Мелитопольского района в частный дом через окно попала пуля калибра 5,45 мм. Травмированных людей нет. Проводится проверка.

При этом жители села хотят собраться на акцию протеста, поскольку это уже не первый прецедент в Тамбовке, когда шальная пуля военных попадает в жилой дом.