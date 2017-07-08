В Запорожской области родились львята (ФОТО)

В частном зоопарке, принадлежащем ферме «Страус-ЮГ» произошло радостное событие — у львицы Лианы и льва Лёвы родились трое львят.

С малышами все хорошо, роды и вынашивание потомства у львицы прошло хорошо. Это первое потомство для Лёвы и Лианы, и сейчас мама ревностно охраняет свое потомство, не подпуская к нему никого, рассказала директор фермы Елена Кусяка, передает МВ.

Напомним, лев Лёва появился в мелитопольском зоопарке три года назад и был привезен из Васильевского частного зоопарка, а Лиана приехала в город два года назад из зоопарка в Счастливцево на Арабатской стрелке.