В Запорожье автомобилист разгромил машину о люк (ФОТО)

Житель Запорожья повредил свой автомобиль, наехав на канализационный люк, который, по словам водителя, установлен с явными нарушениями. Случай имел место по ул. Земского врача Лукашевича.

«Вчера, двигаясь на своем автомобиле по ул. Земского врача Лукашевича, в районе дома № 21 я почувствовал удар неистовой силы, подумал, что под автомобилем взорвалась граната. Выйдя из авто, я сразу не понял, что случилось – за моим автомобилем тянулся след из масла, а двигатель перестал работать. Всему виной был, судя по надписи «К», канализационный люк, который был установлен с нарушениями и выпирает на большое расстояние над уровнем дороги», – рассказал членам общественной организации «Helper Запорожье» пострадавший автомобилист.

Как рассказывает водитель, будучи в шоковом состоянии, он даже не сообразил вызвать полицию, а просто повез на эвакуаторе автомобиль в ремонт, где диагностировали – лопнул картер. Руководитель ОО «Helper Запорожье» инициировал обращение в районную администрацию для выяснения, кому принадлежит данный люк, с требованием устранить нарушение.